Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из праздничного концерта

Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта Первый канал вырезал песни «Русские» в исполнении Юты и «Небо славян» в исполнении SHAMAN из праздничного концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества, сообщает «Блокнот».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии