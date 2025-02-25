Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из праздничного концерта

Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта Первый канал вырезал песни «Русские» в исполнении Юты и «Небо славян» в исполнении SHAMAN из праздничного концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества, сообщает «Блокнот».