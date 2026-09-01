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iQOO 16 выглядит так, будто прилетел из космоса: инсайдер раскрыл необычный дизайн флагмана

iQOO 16 выглядит так, будто прилетел из космоса: инсайдер раскрыл необычный дизайн флагмана

задняя панель получила фирменную технологию По словам известного инсайдера Digital Chat Station, iQOO 16 получит дизайн, который заметно выделит смартфон среди других флагманов.

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