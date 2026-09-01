iQOO 16 выглядит так, будто прилетел из космоса: инсайдер раскрыл необычный дизайн флагмана

задняя панель получила фирменную технологию По словам известного инсайдера Digital Chat Station, iQOO 16 получит дизайн, который заметно выделит смартфон среди других флагманов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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