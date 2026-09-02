Омск
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Омск

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На омском рынке АЗС появился новый игрок

Владелец «омской областной газовой компании» лишится АГЗС на трассе под Омском.

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