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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Генеральный директор студии создателей Black Myth Wukong поставил под сомнение кри...

Генеральный директор студии создателей Black Myth Wukong поставил под сомнение кри...

Генеральный директор студии создателей Black Myth Wukong поставил под сомнение критерии отбора The Game AwardsПохоже, генеральный директор Game Science недоволен тем, что их игра Black Myth Wukong не получила столь желанную награду “Игра года” на The Game Awards 2024.

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