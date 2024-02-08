Синоптик Леус: в Москве 8 февраля будет -12 градусов и пройдет небольшой снег

На смену снегопадам в Москву пришло похолодание. Температура воздуха 8 февраля опустится ниже климатической нормы на пять-шесть градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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