Погодный апокалипсис: мощные снегопады обрушились на Урал и Сибирь

Прямо в эти минуты на Урале и в Сибири устраняют последствия аномальных снегопадов. Метель привела к масштабному хаосу: в домах нет света, на дорогах транспортный коллапс, повсюду множество аварий, парализовавших движение.
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