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Apple подтвердила прекращение поддержки карт «Мир» в Apple Pay

Apple подтвердила прекращение поддержки карт «Мир» в Apple Pay

Компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК), что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay, о чем сообщила пресс-служба НСПК.

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