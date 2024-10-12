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Русская весна

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Вечный двигатель войны: на Украине вскрыли заговор Зеленского против Трампа

Вечный двигатель войны: на Украине вскрыли заговор Зеленского против Трампа

Владимир Зеленский своими действиями добивается такой ситуации на фронте и таких решений от союзников, чтобы урегулирование конфликта на Украине стало невозможным даже с приходом к власти Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

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