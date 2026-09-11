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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дана Уайт: «Бой Топурия – Пимблетт может возглавить турнир даже без пояса на кону»

Босс UFC Дана Уайт считает поединок Илии Топурии и Пэдди Пимблетта достаточно крупным для того, чтобы возглавить номерной турнир.

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