Байден подтвердил приверженность США к защите Израиля от угроз Ирана

REUTERS/Elizabeth Frantz США сохраняют приверженность обеспечению безопасности Израиля от угроз со стороны Ирана, заявил президент Штатов Джо Байден в ходе телефонной беседы с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Белого дома 1 августа.
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