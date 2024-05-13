Ким Чен Ын опробовал новую снайперскую винтовку и осмотрел тягачи для РСЗО

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын побывал на ведущих оборонных предприятиях Северной Кореи, где опробовал новую снайперскую винтовку и осмотрел тягачи для модернизированных реактивных систем залпового огня.
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