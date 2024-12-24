Источники: В Украине считают, что война может закончиться в 2025 году

Высокопоставленные украинские чиновники начинают верить, что война может закончиться в 2025 году, поскольку переговоры о возможном мирном соглашении между Киевом и Москвой активизируются после избрания Дональда Трампа президентом США.
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