Юнармейцы мобильного Дома Юнармии Кузбасса провели военно-патриотическое мероприятие для школьников Юрги

В течение трех дней более 300 школьников города изучали основы управления беспилотными летательными аппаратами в рамках направления «Юнавиа», посетили занятия по оказанию первой доврачебной помощи, практикум в электронном тире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии