Задержан замглавы одного из департаментов Минприроды

Задержан заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев, сообщается в соцсетях ведомства 20 ноября.
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