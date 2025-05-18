В США сотрудники коммунальной службы нашли в трубе аллигатора

Как рептилия оказалась в коммуникациях и как её теперь извлечь – выясняют власти.Сотрудники муниципальных служб в Соединённых Штатах Америки провели проверку трубопровода с использованием камеры и обнаружили в нём аллигатора.
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