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Что строго запрещено сегодня, в день Неопалимой Купины 17 сентября

Что строго запрещено сегодня, в день Неопалимой Купины 17 сентября

17 сентября православные верующие отмечают день иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» — образа, который на Руси издавна считался защитником дома от огня, молнии и бедствий.

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