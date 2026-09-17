Что строго запрещено сегодня, в день Неопалимой Купины 17 сентября

17 сентября православные верующие отмечают день иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» — образа, который на Руси издавна считался защитником дома от огня, молнии и бедствий.
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