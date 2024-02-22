Марат Хуснуллин: В Астраханскую область поступил 361 новый автобус различных классов

На новом транспорте трудятся 405 водителей и 200 кондукторов. Сегодня на сайте правительства России опубликована статья о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в сфере общественного транспорта.
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