Российский комик пошутил об инвалиде на «культяпковозке», потерявшем ногу на мине. Что было дальше

Выступая перед публикой, комик рассказал о своей встрече с инвалидом-колясочником в метро. Останин нелестно высказался о том, что инвалид наехал колесом коляски ему на ногу, а ещё жёстко пошутил на тему того, как колясочник мог лишиться ног.