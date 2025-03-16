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Мода и Шоу-бизнес

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Российский комик пошутил об инвалиде на «культяпковозке», потерявшем ногу на мине. Что было дальше

Российский комик пошутил об инвалиде на «культяпковозке», потерявшем ногу на мине. Что было дальше

Выступая перед публикой, комик рассказал о своей встрече с инвалидом-колясочником в метро. Останин нелестно высказался о том, что инвалид наехал колесом коляски ему на ногу, а ещё жёстко пошутил на тему того, как колясочник мог лишиться ног.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Сволочь его на ВСО пусть разминирует и посмотрит как это делается останется живой или что-то оторвётся
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2 час.
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