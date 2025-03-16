Российский комик пошутил об инвалиде на «культяпковозке», потерявшем ногу на мине. Что было дальше

Выступая перед публикой, комик рассказал о своей встрече с инвалидом-колясочником в метро. Останин нелестно высказался о том, что инвалид наехал колесом коляски ему на ногу, а ещё жёстко пошутил на тему того, как колясочник мог лишиться ног.
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