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Черников о «Краснодаре»: «Понимаем, что показываем не совсем то, что хотелось бы. В перерыве нужно сделать акцент на нашей игре, отталкиваться от позитивных моментов»

Полузащитник « Краснодара »  Александр Черников  заявил, что игра команды в последних матчах не соответствует ее ожиданиям.

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