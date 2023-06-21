Военное обозрение

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Подполковник Марочко: Противник потерял несколько ключевых позиций на Купянском направлении при попытках взломать нашу оборону

Подполковник Марочко: Противник потерял несколько ключевых позиций на Купянском направлении при попытках взломать нашу оборону

На Купянском направлении противник потерял несколько ключевых позиций в попытках атаковать российские войска.

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