Владельцы ЧЭМК Антиповы оспорили передачу заводов государству

РИА Новости/Александр Кондратюк Основатели группы Челябинского электрометаллургического комбината Юрий и Людмила Антиповы подали апелляцию на решение свердловского арбитражного суда о передаче в собственность государства акций ЧЭМК, а также АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы".
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