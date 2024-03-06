Владельцы ЧЭМК Антиповы оспорили передачу заводов государству

РИА Новости/Александр Кондратюк Основатели группы Челябинского электрометаллургического комбината Юрий и Людмила Антиповы подали апелляцию на решение свердловского арбитражного суда о передаче в собственность государства акций ЧЭМК, а также АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы".