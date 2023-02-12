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Франц Тост: «Худшее, что может сделать де Врис – это начать сравнивать себя с Ферстаппеном»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что Нику де Врису нужно в первую очередь сосредоточиться на своих выступлениях и не обращать внимания на сравнения с другими пилотами.

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