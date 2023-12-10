ТАСС: В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

Правительство Российской Федерации приняло новые правила, регламентирующие проведение проверок заграничных паспортов, с целью выявления подделок и недостоверных сведений, а также изъятия таких документов, пишет ТАСС.
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