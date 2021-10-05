НАТО и Евросоюз должны задуматься о противостоянии «вызовам», которые «может принести» российский газопровод «Северный поток — 2», заявил президент Польши Анджей Дуда.
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