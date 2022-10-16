Военное обозрение

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Американский миллиардер Илон Маск продолжит бесплатно предоставлять спутниковую связь для ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск продолжит бесплатно предоставлять спутниковую связь для ВСУ

Украинская армия продолжит пользоваться системой спутниковой связи Starlink, американский миллиардер Илон Маск поменял свое решение и заявил о дальнейшем финансировании работы системы на украинской территории.

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