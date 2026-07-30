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«Ара, это армянская логика»: Пашинян угрожает России крахом ЕАЭС из-за ограничения экспорта

«Ара, это армянская логика»: Пашинян угрожает России крахом ЕАЭС из-за ограничения экспорта

  Премьер-министра Армении сильно задело, что президент России Владимир Путин не поздравил его с победой на выборах.

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