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Новости Омска

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В омских магазинах за два месяца покупатели потратили в магазинах почти 90

В омских магазинах за два месяца покупатели потратили в магазинах почти 90 миллиардов рублей. Фиксированный набор товаров и услуг в регионе подорожал до 21,4 тысячи рублей в месяц.

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