Сразу два самолёта Airbus подали тревожный сигнал: Приземлились благополучно, но есть нюанс

Сразу два самолёта Airbus подали тревожный сигнал Mayday над Нижним Новгородом. Обоим удалось благополучно приземлиться, но произошло столько совпадений, что их невозможно списать со счетов.
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