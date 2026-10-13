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Царьград

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Сразу два самолёта Airbus подали тревожный сигнал: Приземлились благополучно, но есть нюанс

Сразу два самолёта Airbus подали тревожный сигнал: Приземлились благополучно, но есть нюанс

Сразу два самолёта Airbus подали тревожный сигнал Mayday над Нижним Новгородом. Обоим удалось благополучно приземлиться, но произошло столько совпадений, что их невозможно списать со счетов.

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