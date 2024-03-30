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ПЦУ попыталась легализоваться путем похорон

Украинским раскольникам из так называемой ПЦУ, по приказу властей проповедующей антирусскую ксенофобию, легализацию наркотиков, и другие антихристианские тренды глобалистов, никак не удается упрочить свое положение.

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