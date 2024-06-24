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В Риме прошел мирный саммит по Украине. Киев призвали уступить Москве

В Риме прошел мирный саммит по Украине. Киев призвали уступить Москве

В четверг, 20 июня, – через четыре дня после "саммита мира" по Украине в Швейцарии – в итальянском парламенте в Риме состоялась конференция "Мирный проект на Украине", на которой обсуждались различные варианты урегулирования украинского кризиса.

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Житель Империи
Ну-ну, призывы к капитуляции России. Не дождётесь!
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