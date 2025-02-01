Я хочу прежде всего поздравить братский народ Беларуси, принести свои искренние поздравления. Он не повелся на поводу у наших врагов, я их по-другому назвать не могу, провел выборы в очень спокойной обстановке и консолидированно проголосовал за правление Лукашенко.
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