Я хочу прежде всего поздравить братский народ Беларуси, принести свои искренние поздравления. Он не повелся на поводу у наших врагов, я их по-другому назвать не могу, провел выборы в очень спокойной обстановке и консолидированно проголосовал за правление Лукашенко.