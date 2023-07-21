Под Почепом пьяный водитель квадроцикла врезался в ВАЗ, ранены 2 человека

По предварительной информации, 57-летний водитель квадроцикла Stels (не зарегистрирован в установленном порядке) двигался в сторону Мглина, уходя от столкновения с попутным ВАЗ-211540, совершающим поворот налево, выехал на встречную полосу и столк .