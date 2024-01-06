"Кимскандер" против Кирби: США в панике созывает Совбез ООН

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Комментарии
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Сиропчик Микульский
Надо поменьше внимания обращать на вопли пиндосов и делать свое дело!
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14 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А они не думают , что тем , кому они предъявляют санкции взамен пришлют болт от африканского слона , большой и красный
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12 час.
Олег Самойлов
Во как! &quot;...Мы наложим санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между РФ, Ираном и КНДР...&quot;! А в штаны свои  наложить - КАКОВО?
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11 час.

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