Маск: стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей Американский миллиардер Илон Маск заявил, что стремление вторгнуться в Россию, независимо от времени года, всегда было плохой затеей.
"Кимскандер" против Кирби: США в панике созывает Совбез ООН
Комментарии
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Сиропчик Микульский
Надо поменьше внимания обращать на вопли пиндосов и делать свое дело!
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14 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А они не думают , что тем , кому они предъявляют санкции взамен пришлют болт от африканского слона , большой и красный
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12 час.
Олег Самойлов
Во как! "...Мы наложим санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между РФ, Ираном и КНДР..."! А в штаны свои наложить - КАКОВО?
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11 час.
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