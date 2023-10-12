12% россиян считают себя идеальными водителями

Больше половины автомобилистов ежедневно сталкиваются с лихачами на дорогах. Основными источниками опасности они считают водителей, которые постоянно отвлекаются на телефон и разговоры с пассажирами либо пьют алкоголь перед тем, как сесть за руль.
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