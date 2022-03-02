Индзаги о 400-минутной безголевой серии: «Интер» в психологической яме. Все еще зализываем раны после 1:2 в дерби»

Симоне Индзаги прокомментировал 403-минутную безголевую серию «Интера». Главный тренер «нерадзурри» высказался после первого матча 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом» (0:0).

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