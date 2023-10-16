МИД: Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет

Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет. Такое заявление сделал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает ТАСС.
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