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МИД: Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет

МИД: Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет

Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет. Такое заявление сделал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает ТАСС.

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