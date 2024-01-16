Из Миасса за пределы России выдворят двух мигрантов

В маленьком городе Челябинской области прошла спецоперация по поиску нелегалов.Полиция города Миасс в течение четырех дней искала нелегальных гастарбайтеров: с 9 по 12 января силовики проверяли места жительства, пребывания и работы мигрантов.
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