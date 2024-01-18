Разработан способ обеспечить часть россиян почти бесплатной электроэнергией

На Чукотке студент Северо-Восточного федерального университета Симеон Айневтегин и преподавательница этого же учебного заведения Майя Артемьева разработали почти бесплатный способ обеспечить россиян электричеством — прибор, который работает на разнице температур на улице и в помещении.