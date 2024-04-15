В аварии на третьем транспортном кольце пострадала скорая – сводка ДТП

Легковушка врезалась в скорую на ТТК Мужчина 33 лет на «Хёндэ» ехал по внутренней стороне Третьего транспортного кольца и в районе дома 40 на 2-й улице Машиностроения потерял управление и врезался в металлическое ограждение.
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