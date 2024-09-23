Ожить телом и душой. Как на Алтае ветеранам СВО помогают вернуться к мирной жизни

Барнаульский Центр реабилитации ветеранов — один из немногих в Сибири, где бывшим бойцам помогают комплексно Работу Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий в Барнауле на прошлой неделе проверил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
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