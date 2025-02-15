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Послы иностранных государств ознакомились с потенциалом Северного морского пути

Послы иностранных государств ознакомились с потенциалом Северного морского пути

Представители дипломатических миссий из Бразилии, Казахстана, Китая, Малайзии, Марокко, Монголии, Саудовской Аравии и Узбекистана смогли убедиться в возможностях Северного морского путиЛедокол «Диксон» доставил их от морского-речного вокзала Архангельска в порт Экономия, после чего судно продолжило движение по маршруту.

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