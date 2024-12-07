ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Политическая шлюха гончаренка ( партийная кличка - "белая слизь") - это один из главных петухов куевской рады. Дорогу себе прокладывал своим петушиным криком и пердаком (чего, собственно и не стесняется). В раде это чмо воспринимают всего лишь, как звуковой раздражитель. Тем не менее - эта тушка должна оказаться в куевском Нюрнберге, на его руках кровь одеситов, погибших в Доме профсоюзов в 2014 году. Да в других кровавых делах эта тварь отметилась. Судя по нынешним "выступлениям" , - петух пытается в очередной раз переобуться в прыжке и будет пробовать занять свою нишу новом образовании, на месте бывшей страны 404. Его место - на виселице! На главной помойке русской Одессы!