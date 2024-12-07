Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Ага... кругом одни шайтаны...))))Ответ Бастрыкина:...
  • Tania Еременко
    Да, друг потерял берега уже не в первый раз. Культ личности в полном расцвете.Ответ Бастрыкина:...
  • Fvolodya55 Федоров
    Кадыров знает, что на Украине и в Грузии и как и от чего потеряли и Украину, и Грузию. Эти выступления только приобре...Ответ Бастрыкина:...

«А как же кофе на набережной Ялты?» – Гончаренко в Раде верещит об угрозе «катастрофы»

«А как же кофе на набережной Ялты?» – Гончаренко в Раде верещит об угрозе «катастрофы»

Политнавигатор Окружение Владимира Зеленского возмутительно меняет позицию, декларируя согласие на «временную потерю» территорий, хотя еще недавно обещало распитие кофейного напитка на набережной Ялты.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Политическая шлюха гончаренка ( партийная кличка - &quot;белая слизь&quot;) - это один из главных петухов куевской рады. Дорогу себе прокладывал своим петушиным криком и пердаком (чего, собственно и не стесняется). В раде это чмо воспринимают всего лишь, как звуковой раздражитель. Тем не менее - эта тушка должна оказаться в куевском Нюрнберге, на его руках кровь одеситов, погибших в Доме профсоюзов в 2014 году. Да  в других кровавых делах эта тварь отметилась. Судя по нынешним &quot;выступлениям&quot; , - петух пытается в очередной раз переобуться в прыжке и будет пробовать занять свою нишу  новом образовании, на месте бывшей страны 404. Его место - на виселице! На главной помойке русской Одессы!
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