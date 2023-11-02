Экс-премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с Вованом и Лексусом

Телефонный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом является «провалом планетарного масштаба», заявил бывший глава итальянского правительства Джузеппе Конте, который сейчас возглавляет оппозиционную партию «Движение пяти звезд».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии