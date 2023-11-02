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Экс-премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с Вованом и Лексусом

Экс-премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с Вованом и Лексусом

Телефонный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом является «провалом планетарного масштаба», заявил бывший глава итальянского правительства Джузеппе Конте, который сейчас возглавляет оппозиционную партию «Движение пяти звезд».

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