Ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag планировали выпустить в ноябре 2025 до переноса Assassin's Creed ShadowsИзвестный инсайдер Том Хендерсон рассказал о релизе ремейка Assassin’s Creed 4: Black Flag, который первоначально планировался до переноса Assassin’s Creed Shadows.