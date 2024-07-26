Вигна и кивано: что посадить на огороде, если огурцы и помидоры уже надоели

Есть растения, которые можно встретить в каждом втором огороде нашей страны. Но что можно посадить, если душа требует экспериментов? Несколько советов дал старший научный сотрудник Лаборатории интродукции пищевых растений Юрий Фотев на пресс-конференции в ТАСС.