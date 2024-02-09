Ecли cмoтрeть фильмы c Джeки Чaнoм в oбрaтнoй пeрeмoткe, тo пoлучитcя кинo o чeлoвeкe, кoтoрый в дрaкe coбирaeт мeбeль нoгaми

- У тебя вообще с женщинами что-нибудь серьёзное было?- Да, один раз даже до суда дошло. Идет суд. Судья обращается к свидетелю:– Вы сказали, что обвиняемый был исключительно честным и правдивым человеком.
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