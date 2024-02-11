Первый контрольный матч на сборах команды "Шериф"

"Шериф" провел свой первый контрольный матч на сборах в Турции, сообщает Noi.md. Соперником подопечных Романа Пилипчука стал "Женис" из Казахстана, который по итогам прошедшего сезона вернулся в Премьер-лигу страны.
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