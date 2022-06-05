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Газзаев поддержал идею законопроекта об отмене Fan ID в РПЛ

Газзаев поддержал идею законопроекта об отмене Fan ID в РПЛ

Известный специалист отметил, что в данном случае необходимо бороться за посещаемость в РПЛ. Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отреагировал на идею депутатов КПРФ о внесении законопроекта относительно отмены использования Fan ID.

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