Газзаев поддержал идею законопроекта об отмене Fan ID в РПЛ

Известный специалист отметил, что в данном случае необходимо бороться за посещаемость в РПЛ. Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отреагировал на идею депутатов КПРФ о внесении законопроекта относительно отмены использования Fan ID.
Известный специалист отметил, что в данном случае необходимо бороться за посещаемость в РПЛ. Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отреагировал на идею депутатов КПРФ о внесении законопроекта относительно отмены использования Fan ID.
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