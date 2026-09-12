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Царьград

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Финансовый гороскоп на 13 сентября: кому стоит умерить траты

Финансовый гороскоп на 13 сентября: кому стоит умерить траты

13 сентября финансовая сфера требует последовательности и отказа от импульсивных решений. Гораздо эффективнее в этот день двигаться небольшими шагами, заранее определив главные задачи.

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