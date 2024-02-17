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Фигурист Алиев признался, что ему не хватает мотивации на турнирах в России

Фигурист Алиев признался, что ему не хватает мотивации на турнирах в России

Чемпион Европы 2020 года в одиночном катании Дмитрий Алиев после неудачного выступления в короткой программе на Спартакиаде сильнейших заявил, что ему не хватает мотивации соревноваться во внутренних стартах.

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