Фигурист Алиев признался, что ему не хватает мотивации на турнирах в России

Чемпион Европы 2020 года в одиночном катании Дмитрий Алиев после неудачного выступления в короткой программе на Спартакиаде сильнейших заявил, что ему не хватает мотивации соревноваться во внутренних стартах.
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